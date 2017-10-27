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首頁 > 婉君推

余天新節目搭檔賀一航 余祥銓被說「靠爸媽寶」微不爽

2017/10/27 13:02

〔記者粘湘婉／台北報導〕華視今舉辦46週年台慶，現場眾星雲集，當紅主持人張小燕、黃子佼、曾國城、徐乃麟；8點檔《春風愛河邊》演員群李政穎、王宇婕等人都是座上賓，余天、余祥銓父子檔也一起現身慶祝。

華視46周年台慶，左為賀一航，右為余天。（記者潘少棠攝）余天搭檔賀一航主持節目《天生同盟》，下月17日晚間10點在華視首播，該節目籌備初期原以兒童選秀為主軸，後確定改型態，改為介紹老歌，並邀新住民登台演唱，未來觀眾將有望聽到余天歌聲。

余天今受訪時表示，出道多年從未在華視開節目，倒是兒子余祥銓比他早進入華視，「他那時候被罵翻了」，余祥銓今受訪時也大方自嘲：「當時在華視有不好的回憶，現在都過去了。」

余祥銓近來多陪著爸爸工作，星二代身分讓他甩不開「媽寶」、「靠爸」封號，今他透露網友謾罵沒停過，嘴上雖稱已不會被影響，但語氣中仍難掩不滿，「什麼叫媽寶，陪媽媽去染頭髮，聽媽媽的話叫媽寶嗎？」

他表示過去還曾被節目邀請，去上所謂的「媽寶」主題，製作單位還找來專家評論，他過去雖曾因此封閉，但現在已覺得無所謂，近來他多陪老爸余天現身公眾場合，宛如貼身助理，今他被問到此事，回應：「看爸爸那麼累，就陪在旁邊照顧他，希望爸爸專心工作，兒子會跟著他。」

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