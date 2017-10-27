這樣運動最輕鬆 跑步交叉訓練一雙搞定

「UA Threadborne Fortis 3」提供運動者穩固的包覆腳感，充分展現出「Run Strong」系列的理念。（UNDER ARMOUR提供）〔記者林欣若／台北報導〕運動風氣盛行，但為了因應不同運動得換不同運動鞋，是不少運動愛好者的困擾，UNDER ARMOUR全新推出「UA Threadborne Fortis 3」，設計出為適應各式地形、不同強度訓練的跑鞋，鞋底依造足部構造由深淺不一、多向紋路的彎曲凹槽集結而成，提升了與運動者腳掌貼合的靈活度，於多元的地形中也能展現良好的抓地性，足上裝備只要一雙搞定！

以豐富細緻的網狀紋路，融入具有高度韌性、色彩鮮明的尼龍紗線交織而成，在各式色彩的碰撞間，展現出撞色設計的新風貌。（UNDER ARMOUR提供）「UA Threadborne Fortis 3」承襲Fortis系列鞋面貼合、透氣的優越性能，採用Threadborne紡織科技，以豐富細緻的網狀紋路融入具有高度韌性、色彩鮮明的尼龍紗線交織而成，在各式色彩的碰撞間展現出撞色、漸層等設計新風貌，同時面對運動者高速度、高強度的間歇跑及階梯跑等交叉訓練提供穩固的包覆性，幫助運動者自如面對各種強度的訓練。

鞋身內部使用細膩的縫製技術，打造出無縫線、全面貼合的舒適襪套式內靴。（UNDER ARMOUR提供）鞋身內部採用細膩的縫製技術，打造出無縫線、全面貼合的舒適襪套式內靴，有效降低足部的摩擦、提升穿著舒適度，提供運動者細緻貼合的包覆腳感；搭載Charged Cushioning®鞋墊、雙層Charged Cushioning®中底，大幅強化緩震與彈力回饋性能。在襪套式內靴、Charged Cushioning®鞋墊的雙重搭配下，Fortis 3跑鞋能提供運動者穩固的包覆腳感，降低運動時對腳踝及膝蓋帶來的衝擊。

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