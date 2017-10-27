戲裡戲外都當小三 金敏喜《那天之後》仍享譽國際
2017/10/27 12:37
金敏喜（左）在《那天之後》中，飾演無辜被波及的冒牌小三。（可樂電影提供）〔記者羅子欣／台北報導〕南韓知名導演洪常秀與金敏喜爆出不倫戀，而他的新片《那天之後》也是聚焦不倫題材，彷彿將自身愛情寫照投射在作品之中，在演員角色和現實身分中翻轉玩味，讓戀情和作品同時受到關注，金敏喜在片中飾演一名無辜遭陷害的冒牌小三，真實生活中卻是介入他人家庭的真小三，令人感到諷刺，不過《那天之後》仍備受國際矚目。
金敏喜（左）在新片《那天之後》被元配誤認小三，還被狠甩數個巴掌。（可樂電影提供）金敏喜在《那》片中飾演一名出版社新進員工，卻在上工第一天，就被社長老婆誤認是小三，還遭甩多下巴掌，讓金敏喜暴怒回擊證明自己的清白，離職後卻被真正的小三拿來當擋箭牌，令人莞爾的是，在現實中她正是介入導演洪常秀家庭的第三者，雖然大眾難以接受他們的不倫戀，洪常秀的電影仍獲得讚許，美國影劇權威雜誌《Variety》就評論：「《那天以後》達到優雅的境界，這種故意安排的大量對話，有其抒情、傷感的一面，這就是洪常秀式的憂鬱。」《那天以後》於11月3日在台上映。洪常秀導演《那天之後》角色與現實身分巧妙結合，即使難被大眾接受仍享譽國際。（可樂電影提供）
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