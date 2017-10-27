「可以看陰毛嗎？」 2女星勇敢揭淫導惡行

〔記者莊沛儀／綜合報導〕導演詹姆斯托貝克大規模性騷擾惡行被爆出，繼奧斯卡影后茱莉安摩爾透露，曾2度遭到騷擾後，女星瑞秋麥登斯和莎瑪布萊爾也都跳出來，坦言被托貝克性騷擾、意淫經過。

瑞秋麥登斯和莎瑪布萊爾，也出面指控詹姆斯托貝克惡行。（翻攝《Aceshowbiz》）有38名女性出面指控托貝克惡行，其中就包含瑞秋和莎瑪，起先她們不願暴露身分，如今決定勇敢公開心中埋藏已久的祕密。據《Vanity Fair》報導，莎瑪演藝生涯早期遇到托貝克，她表示當時托貝克將試鏡地點選在一個飯店房間，並要她將全身衣服都脫了，她覺得不舒服拒絕了，托貝克仍堅持，還掰：「我需要看你的身體如何律動，你身體的自在程度，然後我會在這開始訓練你。」

當下莎瑪只能說服是演員的訓練，不過被污辱的感覺仍不斷湧上，而「噩夢」結束準備離開時，托貝克竟將房門鎖住，並抓她的臉強迫看其眼睛，恫嚇她若將事情外傳，會綁架她並丟到哈德遜河裡，甚至連她的家人也不會放過。

瑞秋也跟莎瑪一樣，被托貝克以尋找電影《哈佛人》主角為由叫到飯店，然而這場「試鏡」話題很快就被性取代，托貝克竟露骨、直白跟她說：「自從我今天見到妳時，我就自慰無數次。」瑞秋回憶，有一次托貝克從廁所回來時，突然告訴瑞秋自己想著她手淫，還問：「可以讓我看你的陰毛嗎？」瑞秋當下立馬拒絕並離開，她說，很幸運之後托貝克沒用任何方式攻擊她，但每每想起那場試鏡，都讓她感到無比羞辱。

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