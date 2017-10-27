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小龍女出櫃 吳綺莉曬照感慨

2017/10/27 11:27

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小龍女」吳卓林5日宣告出櫃，認愛外籍網紅Andi，母親吳綺莉為尊重女兒，僅能接受，還以「不管怎樣，永遠愛你」祝福，事後卻傳出為此暴瘦，整個人猶如喪屍，昨（26日）貼出吳卓林童年嫩照，並感慨「有些成長的彎路，你無法替代。」吳綺莉。（翻攝自微博）

吳綺莉1999年與成龍爆發婚外情，在事業巔峰期執意生下女兒吳卓林，改變了自己的一生，沒想到成龍卻對母女倆不聞不問，女兒日前公開「愛女生」，她認為子女出櫃時，父母理該溫柔對待，但身為父親的成龍，卻以「她開心就好」帶過，遭外界砲轟，吳綺莉更以「根本就沒有什麼感同身受，針不扎在你身上，你永遠不會痛」，暗插成龍的冷漠態度。吳卓林（右）5日宣告出櫃。（翻攝自Instagram）

吳綺莉曝光女兒童年嫩照。（翻攝自微博）吳綺莉26日則在微博貼出女兒童年嫩照，當時的吳卓林有著水汪汪大眼、留著中長髮，模樣與媽媽十分神似，她感慨表示「每一個生命都有她獨立的價值，她只是借由母親的身體來到世上。每一個母親的使命，除了帶她來到人世，就只有愛她，幫助她獨立，有些成長的彎路，你無法替代」，似乎在向女兒喊話，真摯情感令人動容。吳綺莉曝光女兒童年嫩照。（翻攝自微博）

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