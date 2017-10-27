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首頁 > 婉君推

（影音）正妹爽嗑101盤壽司 店員傻眼貓咪了！

2017/10/27 10:55

千千食量驚人。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕大胃王網紅「千千」洪千淑身材纖瘦、五官標緻，去年參加日本蕎麥麵大賽，以5分鐘吃下226碗蕎麥麵的成績，奪下女子組亞軍，有「台灣妖精」之稱；近日與室友相約嗑迴轉壽司，她將店家當成吃到飽，完食了101盤，驚人食量讓網友讚嘆，引發熱烈討論。

千千完食101盤迴轉壽司。（翻攝自臉書）27歲的千千，本業是位護理師，時常透過粉絲頁和網友互動「吃東西」，18日與室友一同享用迴轉壽司，她竟將店家當成吃到飽，除了透露相當喜愛豆皮壽司，還吃下大量的炙燒鮪魚，直到中段才驚覺，自己吃的其實都是炙燒鮭魚，當場糗翻，直呼「往生被吃掉了，還亂取名，哈哈哈哈，糟糕。」

千千將迴轉壽司店當成吃到飽，店員看傻眼。（翻攝自臉書）吃到最後，千千眼前滿是完食的盤子，一旁店員看到後，露出驚恐神情，讓她相當害羞，被問到嗑完101盤迴轉壽司的心情，她坦言：「是一種薪痛又幸福的感覺，但又好像解了個成就，很開心！」千千時常直播與網友互動「吃東西」，累積大量粉絲。（翻攝自臉書）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒！）

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