《爸爸5》小山竹真實身分曝光！「超強來歷」讓她爆紅
2017/10/27 11:02
「小山竹」與中國男星鄧倫搭檔，在節目中組成父女檔。（合成圖，翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳小春與劉畊宏日前帶著孩子參加中國親子節目《爸爸去哪兒》，「Jasper」和「小泡芙」也擄獲大批粉絲的心，播出後話題不斷。節目中共邀請到5組家庭，除了素人「小山竹」外皆為星二代，網友紛紛開始猜測小山竹的來歷，曾有流言傳出她是富二代出生，才有機會登上大螢幕，但近日她的真實身分終於曝光，與眾人的猜測大相逕庭。
曾有網路流言傳出「小山竹」是富二代，才有機會登上螢幕。（翻攝自微博）「小山竹」本名紀美伊，因為從小喜歡吃山竹，才有此綽號。她出生在一般家庭，爸爸李鑫是司機、媽媽是家庭主婦，並非網友推測的富二代出生。她曾登上中國央視舞台表演《喜洋洋與灰太狼》，稚嫩的東北腔深受觀眾喜愛，該段影片甚至超越百萬點閱率，儼然是個小小網紅。爸爸李鑫曾表示，最初帶孩子上節目並沒有出名的打算，不想讓孩子這麼小就有「名利心」，未來仍會以課業為重，但若小山竹將來表現出對主持、表演有興趣，父母也會全力支持。小山竹可愛的模樣卻配上一口流利的東北話，深受觀眾喜愛。（翻攝自微博）
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