《一家人》姊妹辦婚禮 網友：終於等到這一刻
2017/10/27 08:05
《一家人》韓瑜（右起）、李燕、臧芮軒。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立台灣台8點台劇《一家人》葉家有囍了！韓瑜與李燕2姊妹情侶檔終於要步入紅毯，走向幸福的另一端，讓粉絲超期待她們披上頭紗；黃文星更在臉書發佈與李燕的婚紗合照並說：「我們要結婚了。」2人洋溢著幸福笑臉，粉絲感動留言：「終於等到這一刻！」
李燕（右）與黃文星（左）拍攝婚禮戲。（三立提供）韓瑜劇中的身世差點在婚禮中曝光，所幸鄭奕、臧芮軒聯手即時掉包伊正的親子鑑定書，才讓原本被迫放棄女兒婚禮的陳霆，能牽起韓瑜的手走上紅毯，此預告一出不少網友留言給予陳霆鼓勵，更有入戲網友大讚：「這集感覺很精采」、「預告好讓人緊張！」
《一家人》韓瑜（後）、李燕（前）。（三立提供）2姊妹的婚禮羨煞不少網友，李燕說道：「兩個新娘，太美妙了，好像是第一次2個人一起辦婚禮！」韓瑜分享貼文說：「還好我有妳陪我穿婚紗。」可以看出戲裡戲外2人都有著姊妹情感，李燕更放出與陳霆在結婚會場中的照片：「我們的國民爸爸，還好有你在！」網友大呼：「這是一輩子的幸福！」《一家人》李燕與陳霆。（三立提供）
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