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首頁 > 婉君推

納豆呼巴掌來真的！小鬼驚恐：我真的hen害怕

2017/10/27 08:12

黃鴻升劇中挨納豆6個巴掌超害怕。（瀚草影視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「小鬼」黃鴻升在新戲《逃婚100次》中，因再次穿越時空，原本好麻吉的納豆，竟然晉升為同志伴侶關係。一場小鬼莫名在醫院病床醒來，納豆一進門不由分說地狠狠賞了他一巴掌的「武打戲」，令他印象超級深刻，小鬼記憶猶存的表示，拍攝前跟納豆說好要「打真的」，沒料到對方手勁超強，猛地一巴掌揮過來令他嚇傻了，直呼：「我真的很害怕！」

黃鴻升（右）與納豆（左）劇中是高中同學好麻吉。（瀚草影視提供）納豆笑稱：「是我提議要打真的，不小心太用力，小鬼他整個嚇傻，導演跟工作人員笑成一團，我演完也是憋著笑走出去。」納豆原以為一次就可以過關，導演卻要他多打幾次補鏡位，第二次再走進去，才一伸手，小鬼不自覺面露害怕想躲的表情，納豆說：「我跟他說不行啦！你不能躲，記得總共打了他6次，雖然很不好意思，但效果很夠。」小鬼則好氣又好笑的說：「別看納豆矮矮胖胖的，他力量超大，若要單挑我可能會輸。」黃鴻升穿越時空，與納豆成為一對同志戀人。（瀚草影視提供）

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