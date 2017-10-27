簡宏霖撞臉王彩樺 這招綁住女友心
2017/10/27 08:08
簡宏霖玩變臉app。（周子娛樂提供）〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖目前正在趕拍台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你》，又為自己的COVER音樂作品做準備，喜歡在臉書分享有趣文章的他，突然發了一張最近最夯的變臉遊戲app，竟發現意外撞臉王彩樺、威爾史密斯和小薰爸爸。
簡宏霖玩變臉app，竟撞臉小薰爸爸。（周子娛樂提供）許多多粉絲見到照片後，笑稱簡宏霖撞臉王彩樺毫無違和感，還要求辦場粉絲見面會玩一場「猜猜誰是誰」，此文一發更吸引女神魏蔓關注，簡宏霖搞笑回應：「若凡（新戲角色名）太壓抑了！」
簡宏霖靠綁頭髮綁住女朋友的心。（周子娛樂提供）多才多藝的簡宏霖會唱歌、滑板、畫畫、衝浪、模仿等多項才藝，日前和許光漢受邀雜誌直播挑戰綁頭髮，沒想到簡宏霖的巧手讓現場工作人員和粉絲都驚呆，女性日系包包頭和辮子頭都難不倒他，連許光漢都搬出求救牌請他幫忙，讓雜誌編輯稱簡宏霖「根本不會有失業的一天」，以為他當過髮型設計師，一問之下才知道原來他都會幫女友吹頭髮、玩造型，甚至還陪看《女人我最大》，所以才練就了這項才藝。工作人員笑稱這招真的緊緊綁住女友的心，封他為「最佳男朋友」，簡宏霖也不忘趁機毛逐自薦：「歡迎洗髮精廠商找我代言。」簡宏霖最近忙著趕拍新戲。（時報週刊提供）簡宏霖最近忙著趕拍新戲。（時報週刊提供）
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