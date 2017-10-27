限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

簡宏霖撞臉王彩樺 這招綁住女友心

2017/10/27 08:08

簡宏霖玩變臉app。（周子娛樂提供）〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖目前正在趕拍台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你》，又為自己的COVER音樂作品做準備，喜歡在臉書分享有趣文章的他，突然發了一張最近最夯的變臉遊戲app，竟發現意外撞臉王彩樺、威爾史密斯和小薰爸爸。

簡宏霖玩變臉app，竟撞臉小薰爸爸。（周子娛樂提供）許多多粉絲見到照片後，笑稱簡宏霖撞臉王彩樺毫無違和感，還要求辦場粉絲見面會玩一場「猜猜誰是誰」，此文一發更吸引女神魏蔓關注，簡宏霖搞笑回應：「若凡（新戲角色名）太壓抑了！」

簡宏霖靠綁頭髮綁住女朋友的心。（周子娛樂提供）多才多藝的簡宏霖會唱歌、滑板、畫畫、衝浪、模仿等多項才藝，日前和許光漢受邀雜誌直播挑戰綁頭髮，沒想到簡宏霖的巧手讓現場工作人員和粉絲都驚呆，女性日系包包頭和辮子頭都難不倒他，連許光漢都搬出求救牌請他幫忙，讓雜誌編輯稱簡宏霖「根本不會有失業的一天」，以為他當過髮型設計師，一問之下才知道原來他都會幫女友吹頭髮、玩造型，甚至還陪看《女人我最大》，所以才練就了這項才藝。工作人員笑稱這招真的緊緊綁住女友的心，封他為「最佳男朋友」，簡宏霖也不忘趁機毛逐自薦：「歡迎洗髮精廠商找我代言。」簡宏霖最近忙著趕拍新戲。（時報週刊提供）簡宏霖最近忙著趕拍新戲。（時報週刊提供）

關影片（影片來源臉書，如遭移除敬請見諒）：

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
女星被綜藝前輩吃豆腐 大爆被掐奶過程 女星被綜藝前輩吃豆腐 大爆被掐奶過程
2017/10/27 06:54
「國光女神」被綜藝前輩當眾掐奶 受辱只能偷偷哭 「國光女神」被綜藝前輩當眾掐奶 受辱只能偷偷哭
2017/10/27 07:45
小潘潘尪涉農會詐貸 警方靠這招逮到人 小潘潘尪涉農會詐貸 警方靠這招逮到人
2017/10/27 07:31
女星全裸激情床戰 隔天慘遭變態囚禁凌辱 女星全裸激情床戰 隔天慘遭變態囚禁凌辱
2017/10/27 08:26
李炳輝爆窮慘被老婆分居 這張照片曝玄機 李炳輝爆窮慘被老婆分居 這張照片曝玄機
2017/10/27 07:21
作者爆若沒這件事出現 《柯南》早就完結了 作者爆若沒這件事出現 《柯南》早就完結了
2017/10/27 07:15
iPhone X今預購開搶！5大優勢iPhone 8不可取代 iPhone X今預購開搶！5大優勢iPhone 8不可取代
2017/10/27 07:28
林嘉綺糖尿病纏身 狂孕吐還被女兒秀秀 林嘉綺糖尿病纏身 狂孕吐還被女兒秀秀
2017/10/27 07:47
李佳豫5年情揮之不去 邋遢懶理新對象 李佳豫5年情揮之不去 邋遢懶理新對象
2017/10/27 07:42
納豆親眼見證新科「鵰王」 一晚6次嚇到吃手手 納豆親眼見證新科「鵰王」 一晚6次嚇到吃手手
2017/10/27 07:25
（專訪）瑞瑪席丹拒被包養 受不了台男控制慾 （專訪）瑞瑪席丹拒被包養 受不了台男控制慾
2017/10/27 07:49
《一家人》姊妹辦婚禮 網友：終於等到這一刻 《一家人》姊妹辦婚禮 網友：終於等到這一刻
2017/10/27 08:05
簡宏霖撞臉王彩樺 吹毛寵女友 簡宏霖撞臉王彩樺 吹毛寵女友
2017/10/27 07:34
田馥甄找「他」找好苦！對方消失原因竟是... 田馥甄找「他」找好苦！對方消失原因竟是...
2017/10/27 07:11
王瞳失憶撇王建復愛上燒番麥 鄉民入戲深飆罵蕭大陸 王瞳失憶撇王建復愛上燒番麥 鄉民入戲深飆罵蕭大陸
2017/10/27 08:35
媒體人評習近平「毛澤東轉世」 馮光遠嚇壞驚喊太刺激 媒體人評習近平「毛澤東轉世」 馮光遠嚇壞驚喊太刺激
2017/10/27 08:53
小豬揪李炳輝《娛百》歡唱 妻現身幫忙愛回溫 小豬揪李炳輝《娛百》歡唱 妻現身幫忙愛回溫
2017/10/27 07:19
謝霆鋒豪氣砸過億盡孝道 再添億萬豪宅給妹當嫁妝 謝霆鋒豪氣砸過億盡孝道 再添億萬豪宅給妹當嫁妝
2017/10/27 07:37
iPhone X今開搶！燦坤拼了 iPhone 8 Plus也折千元 iPhone X今開搶！燦坤拼了 iPhone 8 Plus也折千元
2017/10/27 07:26
《一家人》當消滅長壽劇先鋒 民視積極備檔下一部 《一家人》當消滅長壽劇先鋒 民視積極備檔下一部
2017/10/27 07:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.