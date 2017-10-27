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首頁 > 婉君推

女星全裸激情床戰 隔天慘遭變態囚禁凌辱

2017/10/27 08:26

泰瑞莎帕瑪（左）和麥司希麥特（右）在《顫慄柏林》中，有多場唯美性愛戲。（采昌提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕情慾驚悚新片《顫慄柏林》由《超感8人組》德國男神麥司希麥特，以及《殭屍哪有這麼帥》澳洲性感女星泰瑞莎帕瑪領銜主演。兩位演員在片中有不少突破尺度的暴力與性愛場面，激情四射的豪放演出讓人看得血脈賁張，就連導演凱特蕭蘭（Cate Shortland）都比讚說：「他們所爆發出來的表演令人驚艷，完全超出我的預期！」

女星泰瑞莎帕瑪在《顫慄柏林》中有裸露演出。（采昌提供）值得一提的是，男主角麥司希麥特也將他的「德國男神」魅力發揮到極致，即使片中跟女主角翻雲覆雨激情床戰，戰後還佔有慾爆發囚禁對方，甚至綑綁她、凌辱她，做盡變態、恐怖之能事，卻仍有不少影迷羨慕女主角能被男神凌辱，紛紛表示：「我也想被麥司囚禁！而且我絕對不會逃跑！」

《顫慄柏林》改編自同名暢銷小說，故事講述女主角與街頭邂逅的男子發生一夜情後，發現對方其實意圖把自己囚禁在房子當中，絕望的她做出多番掙扎都徒勞無功，對方的控制慾也開始愈來愈變態，虐待、捆綁、拍攝、變裝樣樣來；該片將於11月3日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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