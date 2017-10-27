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這家百貨週年慶94狂 家電滿5千送5千

2017/10/27 06:36

SOGO復興館獨家首賣JO MALONE LONDON-2017聖誕節限定禮盒「節日精選」，售價4,200元，限量50組。（SOGO提供）〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO百貨台北店3館週年慶將於11月9日至20日展開，今年與往年一樣，全檔期12天， 持國泰世華卡消費女裝、女鞋、男裝、寢飾、鍋具等，滿6,000元贈600元抵用券；指定國際精品、時尚名品、珠寶，滿20,000元送2,000元抵用券。

SOGO忠孝館11月10日限日限量TOM FORD高級訂製四格眼盤HONEYMOON，價值3,100元，優惠價2,945元，限量100組。（SOGO提供）SOGO不負「美妝天后宮」美名，在妝品部分今年回饋高達25%，刷6,000元可得600元週年慶抵用券、100元特別優惠券，以及刷卡滿額禮300元和女裝抵用券500元，共1,500元回饋，且可以此優惠於忠孝館購入全球秒殺的缺貨品TOM FORD HONEYMOON眼彩盤、YSL豪華緞面唇膏#70煙火限定版，以及復興館獨賣的JO MALONE「聖誕拉炮」以及限定禮盒。SOGO忠孝館11月9日販售YSL HOLIDAY LOOK 2017限量聖誕彩妝夜燦巴黎奢華緞面唇膏 #70煙火限定版，售價1,250元，限量50支。（SOGO提供）

特別的是，今年SOGO忠孝館家電樓層，推出30年來首度 「消費滿5,000元送5,000元」， 於指定日期單筆消費滿5,000元，購買限定商品可折抵5,000元，限定商品包含Apple iPhone8 PLUS 256 GB，售價34,500元，限量70台，折抵5,000元之後只要29,500元，另有Panasonic清淨除濕機、dyson吹風機等6樣明星商品，都適用於此抵用方案，而國泰世華更祭出電視、按摩椅、床墊、寢具單筆每滿10萬元送18,000元的限量商品券。 此外，為了貼心消費者購物，首度與Uber優步合作，週年慶期間於SOGO台北三館搭Uber上車或下車，新用戶輸入優惠代碼「SOGO30TPE」即享「 首次乘車200元車資折抵」，現有用戶於週年慶期間不限消費金額，憑發票可至各館服務台兌換限量乘車優惠代碼1張，享「尊榮優步7折車資折抵」，上限150元 。SOGO忠孝館滿5,000元送5,000元dyson吹風機，14,600元，限量70台。
（SOGO提供）SOGO復興館全台獨家V8 Carbon Fiber手持式吸塵器，原價28,900元，首賣優惠價27,900元，加贈2,000元抵用券（可現折）（SOGO提供）來店禮的部分，今年SOGO以經典迪士尼米奇為主題，推出雨傘、後背包、旅行袋或地墊等生活用品，童趣又兼顧實用性。（記者凃盈如攝）

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