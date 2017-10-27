林嘉綺糖尿病纏身 狂孕吐還被女兒秀秀

林嘉綺（右）昨和老公一起出席活動。（公關提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕林嘉綺昨出席2017聯合國世界糖尿病日在中榮「控糖穩穩好孕到記者會」，現場分享對抗妊娠糖尿病的過程，她說當初懷第二胎時發現檢測妊娠糖尿病沒通過徹底嚇壞，老公為此還感到十分自責，陪她產後積極運動恢復健康，記者會上兩人也上演餵食恩愛秀。

當初林嘉綺剛懷第二胎時，因為骨架小看不出來發胖，大家都一直叫她多吃點，加上孕吐很不舒服，幾乎都吐光，又擔心寶寶過瘦，因此胃口大開，只要想吃想喝的都接受，結果體脂飆高，孕吐狀況更是嚴重到讓2歲的女兒KuKu在一旁不捨地幫忙拍背秀秀。

原本在腹中胎兒體重不足的狀態之下，林嘉綺決定不忌口，面對精緻澱粉如蛋糕、麵線或是含糖飲料通通來者不拒，在懷孕25週時，糖水檢查測妊娠糖尿病沒通過，林嘉綺想到可能會有難產、酸銅中毒等危險，胎兒也會有巨嬰或畸形，擔心到落淚。

她的老公Michael說：「回想起當時還是很心疼，嘉綺確診有妊娠糖尿病時我非常自責，很不忍心看到老婆這麼辛苦。」還好在Michael以及醫護人員的幫助下，林嘉綺調整心情、生活習慣，精確計算每餐的營養份量，以及聽從老公提醒做特定運動，讓嘉綺成功控糖，順利產下健康可愛的小女兒。

林嘉綺也以過來人的身分，鼓勵準媽媽們碰到妊娠糖尿病的狀況要積極面對，按時測血糖、打針、均衡飲食、規律運動。她與老公Michael也在記者會上分享健康美味的孕期食譜，示範一道溫沙拉佐小牛排料理，Michael笑說：「其實平常都是嘉綺餵我的啦！」夫妻甜蜜互動讓全場羨慕不已。

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