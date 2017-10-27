（專訪）瑞瑪席丹遇死劫倖存 練腹肌甩火紋傷疤
2017/10/27 07:55
瑞瑪席丹曾遇死亡車禍，至今身體仍留有大面積疤痕。（記者陳逸寬攝）〔記者吳琬婷／專訪〕外型陽光健美的瑞瑪席丹18歲時曾遭遇一場死亡車禍，當時交往半年的男友騎重機載她，不慎出意外，男友當場過世，她的身體則被火嚴重灼傷，至今雙臂、背部、腿部仍留有大面積疤痕。她受訪時談及此事，坦言這件事永遠會再留在心裡，也導致她對搭車有陰影，不過，她也正能量說「其實都是看你要怎麼去面對、轉換思想」。
瑞瑪席丹靠運動甩開車禍陰霾。（記者陳逸寬攝）
當時身心重創的瑞瑪席丹並未消極度日，反而在半年後勇敢重回事發地，她說：「不想讓這件事成為自己的陰影。」如今事隔多年，她透露有時心理狀態不堅強時，仍會陷入難過情緒，「但一下子就過了。」
瑞瑪席丹身材健美。（翻攝自臉書）
瑞瑪席丹最讓人羨慕的緊緻腹肌，其實也和車禍經歷有關，她解釋，車禍復原後仍想繼續走演藝圈，「但身體有疤要拿什麼跟別人比，我只好把自己的身材練好、練得健康。」持續努力的運動，也果真讓「好身材」和她劃上等號，但她也自嘲「現在是運動狂」，連前陣子去冰島度假，還會早上6點起床運動，笑說「現在可能要學著怎麼放鬆」。
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