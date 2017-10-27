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（專訪）瑞瑪席丹拒被包養 受不了台男控制慾

2017/10/27 07:49

瑞瑪席丹首登大銀幕一鳴驚人，一舉入圍金馬獎最佳新演員。（記者陳逸寬攝）
〔記者吳琬婷／專訪〕27歲台灣、黎巴嫩混血女星瑞瑪席丹在導演侯孝賢監製的電影《強尼‧凱克》中擔鋼女主角，首登大銀幕一鳴驚人，不僅拿下台北電影獎最佳新人，還一舉入圍金馬獎最佳新演員。她自認與片中角色有7成像，笑說不一樣之處是「我不會想被人包養」，表示自己個性獨立，受不了佔有慾強的另一半。

瑞瑪席丹自認個性獨立，受不了佔有慾強的另一半。（記者陳逸寬攝）
瑞瑪席丹目前有感情穩定的比利時男友，她透露以前曾交過一任台灣男友，「我覺他有點可怕，很黏、很煩、控制慾很強」，讓她受不了而分手，之後就選擇交外國男友，表示雖然有遠距離的問題，但有時反而是好事，「可以學習怎麼彼此溝通，也給對方私人的空間」。

瑞瑪席丹在《強尼‧凱克》裡是第一次演戲，自然演技備受好評，她自剖原因，「我不會怕鏡頭，和導演黃熙合作模也很舒服。」另外，她拍戲前也訓練了1個月，包括跟鳥和演員培養感情、去民宿打工等，上戲時很輕易就能融入劇情。

這次一舉入圍金馬獎最佳演員，瑞瑪席丹淡定說「很開心」，但也表示「經紀人比我更開心」，認為這一切都是是個開始，不會把得不得獎看太重。

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