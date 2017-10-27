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李佳豫5年情揮之不去 邋遢懶理新對象

2017/10/27 07:42

〔記者蕭方綺／台北報導〕李佳豫過去曾與李運慶交往5年，後和平分手，至今超過2年，她昨出席公視《城市情歌》首映會，談到感情，很滿意現在「一個人的自在」，她指出2人雖會聯繫，也已退回好朋友的位置，對於復合機會，先說「不會」，但又保留地說：「未來的事很難說。」不願說死。但她表示以後談戀愛再也不公開，「就算被拍到，打死我都不會認，除非確定結婚，我才會公開講。」似乎對上段公開戀情心有餘悸。

李佳豫昨出席公視《城市情歌》首映會。（記者陳奕全攝）然而先前曾傳出2人分手原因是周曉涵介入，也曾幾度被拍到周曉涵和李運慶單獨約會照片，李佳豫昨對此不願多談，僅說分手原因是2人之間的問題，對於李運慶現在的感情狀況？她說不清楚，但也不會多問，看到對方感情上的新聞是否會有感觸？她說：「不要看就好了！」

至於她自己，雖然身旁好友想幫她介紹新對象，但這些人都走不進她的心，有次好友約她認識新對象，沒想到她邋遢上陣，讓好友當場傻眼，她笑說現階段享受單身，不會特別積極想認識新對象，且自認很難讓人輕易走進自己的生活。

《城市情歌》將在10月30日起，每週一至週五上午11時，播出2集15分鐘版；11月4日起每週六晚間9時，將播出2集60分鐘版。

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