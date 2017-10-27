納豆親眼見證新科「鵰王」 一晚6次嚇到吃手手

納豆（左）在劇中照顧黃鴻升無微不至。（瀚草影視提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕「小鬼」黃鴻升和納豆在《逃婚100次》中，從好麻吉晉升為同志伴侶關係，有一幕黃鴻升與納豆一夜激情後，擠在同一張床上醒來，納豆回憶當下2人在棉被底下只穿著內褲，「房間又沒有冷氣，我全身都是汗，床又小，我們很親密的進行了一場體液交換。」還加碼爆料「小小鬼」狀況不錯，笑說：「他只穿一條內褲時，形狀很明顯。」

另外有場納豆賞黃鴻升巴掌的戲，讓黃鴻升記憶猶存，他拍攝前跟納豆說好要「打真的」，沒料到納豆手勁超強，猛地一巴掌揮過來令他嚇傻了，直呼「真的很害怕」！

納豆（左）和黃鴻升在劇中有體液交換的床戲。（瀚草影視提供）納豆笑稱：「是我提議要打真的，不小心太用力，小鬼他整個嚇傻，導演跟工作人員笑成一團，我演完也是憋著笑走出去。」納豆原以為一次就可以過關，導演卻要他多打幾次補鏡位，第二次再走進去，才一伸手，黃鴻升不自覺面露害怕想躲的表情，納豆說：「我跟他說不行啦，你不能躲，記得總共打了他6次，雖然很不好意思，但效果很夠。」黃鴻升則好氣又好笑的說：「別看納豆矮矮胖胖的，他力量超大，若要單挑我可能會輸。」

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