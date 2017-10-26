（影音）民宿驚見怪物？男女擁吻竟遭暗中偷窺

〔記者許世穎／綜合報導〕由香港新銳導演火火執導的奇幻愛情喜劇電影《奇幻民宿》，今日首發主題概念海報和「怪物初現」版宣傳短片，從官方釋出的消息來看，電影主打奇幻風格，短片中出現的神秘男女及自稱「怪物」的男生，也為觀眾們留下了許多懸念。 導演火火新作《奇幻民宿》曝光概念海報。（上丰娛樂提供）

導演火火曾參演及創作舞臺劇逾八十多部，並在其中擔任編劇和導演，堪稱「全才導演」，他的作品風格鮮明，具極強的創新和應變能力，尤其擅長運用角色和演員的自身特質。

他去年執導的電影《老笠》獲得第53屆金馬獎最佳改編劇本和最佳男配角提名，此次執導《奇幻民宿》，火火本人表示十分期待和興奮，也表示電影的故事仍然是從愛出發，「這是一部愛情片，只是用奇幻的包裝，因為裡面會有神秘的怪物」。 火火執導的《奇幻民宿》是用奇幻包裝的愛情片。（上丰娛樂提供）

當被問到電影的「怪物」、「神秘感」和「非同一般的奇幻感」要以怎樣的方式來展現時，導演也解釋道「奇幻不一定只靠大量特效去呈現，我想要用這個故事打造一個充滿想像力的世界，給觀眾帶來和市場上不一樣的奇幻愛情題材作品。」

而最新曝光的概念海報色彩詭譎，一座民宿靜伏在月夜之中的叢森密林之中，一雙神秘男女在幕布後擁吻，林中動物和民宿住客都欣喜地暗中觀望著他們。奇怪的是，海報中的神秘男子雙腳部分缺失，地上腳印卻清晰可見。該片目前正在籌備中，預計明年上映。

《奇幻民宿》電影預告：

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