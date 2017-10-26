（影音）「阿信」自爆訓練猛飆國罵 李智凱自信目標2020

翻滾吧！男人首映會，左起林育信、黃克強、吳當傑、李智凱。（記者潘少棠攝）〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《翻滾吧！男人》今晚舉行首映，教練「阿信」林育信笑說自己《翻滾吧！男孩》到該片，每次現身都被拍成「魔鬼教練」，更說自己訓練時有時候會忍不住飆國罵，「一開始知道要拍片，還想說要好一點，但一下場就忍不住！」導演林育賢也說拍片時會提醒他「有在收音喔！」讓林育信直呼「可以不要用我的畫面嗎？」

導演林育賢2005年以《翻滾吧！男孩》紀錄哥哥阿信訓練體操小選手的過程，不僅在台熱映3個月，更拿下金馬獎最佳紀錄片；2011年又將阿信年少經歷拍成劇情片《翻滾吧！阿信》；今年和導演郭樂興再推出《翻滾吧！男人》，完成這場「現在、過去、未來」的旅程，更記錄了奧運國手李智凱的衝奧經歷，以及體操選手黃克強戲劇般的體操之路。

翻滾吧！男人首映會，左起黃克強、彭于晏、李智凱。（記者潘少棠攝）李智凱表示，自己也覺得很難得有這個機會被記錄，包括去年為了奧運的努力，到今年參加世大運，「可以有更多機會可以去回味，也變成比較不會害怕鏡頭、比較不會緊張」。導演林育賢也說，李智凱比較需要鏡頭的訓練，黃克強則是「需要鏡頭」，黃克強當場開玩笑說：「比賽的時候我會找鏡頭，還會看觀眾席有沒有正妹！」

提到2020東京奧運，去年負傷參加奧運飲恨的李智凱認為更有機會，「第二次經驗更熟悉，而且前面還有更多挑戰賽，會繼續努力」更說：「體操是我的人生，我完全就奉獻給體操。」他繼世大運奪金後，24日也在全運會競技體操個人單項競賽中，在鞍馬、跳馬與單槓3項勇奪3金，地板也奪銀，包含全能賽金牌，共奪4金1銀，成績傲人。

翻滾吧！男人首映會，左起林育賢、柯宇綸、彭于晏、林育信、李智凱、黃克強。（記者潘少棠攝）《翻滾吧！男人》明天正式上映，教練阿信也透露將不再參與宣傳，並要回去國訓中心繼續訓練運動員，「為台灣拿下2020年的奧運金牌才是我的責任」，並表示2020奧運後將再重新訓練一批新的小朋友，笑說「我總覺得我跟小朋友要在一起比較快樂，跟男人在一起不快樂。」

此外，本次電影由華南金控贊助發行，華南也將從今年起贊助2位選手及教練每年168萬元訓練費，一直到2020年參加東京奧運，4年共計672萬元，還補助每人保額1000萬元的保險，讓選手全心投注在訓練和比賽。

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