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（影音）為善不欲人知！彭于晏低調行善「交待不能講」

2017/10/26 23:02

〔記者許世穎／台北報導〕彭于晏今晚現身紀錄片《翻滾吧！男人》首映會，他當年在《翻滾吧！阿信》飾演教練「阿信」林育信，林育信也透露，彭于晏因該片與體操結緣後，一直低調贊助體育大學和國家隊，兩年前「吊環王子」游朝偉開刀的10萬元也是彭贊助的，但彭「交待不能講」，非常低調行善。

翻滾吧！男人首映會，彭于晏。（記者潘少棠攝）首映會包括《翻滾吧！男人》「主角」、在世大運奪金的李智凱、體操選手黃克強、彭于晏、柯宇綸，以及連續演唱「翻滾」系列主題曲的亂彈阿翔等齊聚一堂。彭于晏2011年以《翻滾吧！阿信》創下演藝事業高峰，還首度入圍金馬影帝，現在是華人圈的知名男星，昨天他說：「很懷念當時一起宣傳的日子！」翻滾吧！男人首映會，彭于晏。（記者潘少棠攝）

林育信透露，因彭于晏工作很忙，大多是透過彭媽媽來聯絡，每個學期也都會關心體操選手，去年更親自現身打氣。除了買衣服贊助國家隊，還給獎學金，先前李智凱在世大運比賽，其實他也很想到場，當李智凱奪金那刻，還在電視前激動落淚。翻滾吧！男人首映會，左起黃克強、彭于晏、李智凱。（記者潘少棠攝）

彭于晏被問到默默行善，謙虛說：「幫助需要幫助的人，沒什麼了不起的，我自己也透過這個電影成長了很多，能盡一份力就盡一份力」。監製李烈也形容他是個非常念舊的人，而且一點都不小氣，「他真的很大方」。《翻滾吧！男人》明天起在台上映。翻滾吧！男人首映會，左起林育賢、柯宇綸、彭于晏、林育信、李智凱、黃克強。（記者潘少棠攝）

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