不是寫的 故宮《快雪時晴帖》於兩廳院上演穿越劇

《快雪時晴》中大地之母由魏海敏飾演。（兩廳院提供）〔記者凌美雪／台北報導〕以故宮鎮館寶王羲之《快雪時晴帖》故事新編的戲劇《快雪時晴》，10年前首度搬上國家劇院舞台，今年由戴君芳與王冠強共同擔任復排導演，在劇本與音樂維持原貌的基礎上，結合新時代科技進行舞台、服裝、燈光、舞蹈等多項創新，將於明天起（10月27日）至29日在國家戲劇院演出4場。

《快雪時晴》是國光劇團於2007年與國家交響樂團（NSO）聯合製作演出的新編大戲，故事敘述收到《快雪時晴帖》的王羲摯友張容，所開展的一段追尋摯友手札的旅途，穿越東晉、後梁、南宋、清朝直到台灣當代，在原鄉與他鄉之間上下追索「何處是故鄉」，既是跨越時空的千載寄語，也是京劇與交響樂共譜的聯奏樂章。《快雪時晴帖》最終被安置在台北故宮，男主角張容的亡魂歷經一路追尋的過程，終於領悟王羲之與後代兒孫在「新故鄉」重新安身立命的抉擇。

復排的《快雪時晴》呈現出舞台設計的剔透感，結合投影科技與演出聲音互動呈現。（兩廳院提供）導演戴君芳表示，男主角張容亡魂在尋帖的過程中，發現《快雪時晴帖》已是摹本，但是對真品與贗品的執著，正如同對家與故鄉的想像，以為是穩固不變的，實則不斷變遷流動。而《快雪時晴》則是跳脫時代限制，折射歷史，以情感超越真偽之辨。

除當家老生唐文華、京劇天后魏海敏、男中音巫白玉璽領銜之外，也邀請近年嶄露頭角的音樂劇演員張芳瑜與台北愛樂室內合唱團加入演出陣容；音樂由NSO國家交響樂團與國光劇團的文武場合作，亦邀請二胡音樂家張舒然協力演出。

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