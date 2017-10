就是這麼流行!潮T價格破萬還人人搶 捧錢登門還買不到?

穿著Dior標語T恤的超模卡莉克勞斯。(Dior提供)〔記者方惠宗/台北報導〕從Dior推出一件印有「We Should All Be Feminists」(我們都該是女權主義者)的T恤開始,這件簡單必備品一下子充滿人生態度,任你下半身穿著薄紗長裙,或是隨便一條版型不差的靛色牛仔褲就很有型,尤其在網路社交圈更是鋪天蓋地,辨識性與超高曝光度不只形成「視覺暫留」,還進一步「記憶永存」,堪稱世紀「洗版T」。 時尚部落客Chiara Ferragni在IG分享她穿可愛紅心Play的照片。(翻攝自Chiara Ferragni IG)

像這樣,這季有許多要價萬元起跳名牌T恤數量很少又搶手,精品店裡不得不以VIP優先。換句話說,想買T?還得先買些其他品項、「加值」一番。 Gucci 2018 早春系列,一樣不放過Logo T恤。(Gucci 提供)

另外還有一件能見度很高的T恤:Comme Des Garçons Play系列,標誌性的愛心圖騰只要稍有改變,就引買氣。時尚部落客Chiara Ferragni就多次在IG分享她穿可愛紅心Play的照片。 Comme Des Garçons Play系列米色空白心女性針織衫,11,500元。(Tuantuan提供) Dior標語T恤據稱品牌VIP優先,不見得人人買得到。圖為模特兒展示Dior 2017秋冬季標語T恤。(Dior提供)

