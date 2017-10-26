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首頁 > 婉君推

就是這麼流行！潮T價格破萬還人人搶 捧錢登門還買不到？

2017/10/26 22:48

穿著Dior標語T恤的超模卡莉克勞斯。（Dior提供）〔記者方惠宗／台北報導〕從Dior推出一件印有「We Should All Be Feminists」（我們都該是女權主義者）的T恤開始，這件簡單必備品一下子充滿人生態度，任你下半身穿著薄紗長裙，或是隨便一條版型不差的靛色牛仔褲就很有型，尤其在網路社交圈更是鋪天蓋地，辨識性與超高曝光度不只形成「視覺暫留」，還進一步「記憶永存」，堪稱世紀「洗版T」。時尚部落客Chiara Ferragni在IG分享她穿可愛紅心Play的照片。（翻攝自Chiara Ferragni IG）

像這樣，這季有許多要價萬元起跳名牌T恤數量很少又搶手，精品店裡不得不以VIP優先。換句話說，想買T？還得先買些其他品項、「加值」一番。Gucci 2018 早春系列，一樣不放過Logo T恤。（Gucci 提供）

另外還有一件能見度很高的T恤：Comme Des Garçons Play系列，標誌性的愛心圖騰只要稍有改變，就引買氣。時尚部落客Chiara Ferragni就多次在IG分享她穿可愛紅心Play的照片。Comme Des Garçons Play系列米色空白心女性針織衫，11,500元。（Tuantuan提供）Dior標語T恤據稱品牌VIP優先，不見得人人買得到。圖為模特兒展示Dior 2017秋冬季標語T恤。（Dior提供）

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