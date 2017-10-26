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帽出頭！這一季人人都在搶這一頂！

2017/10/26 22:27

〔記者方惠宗／台北報導〕每家必推出、棒球帽越來越熱門，幾乎就是要與長袖帽T湊成一套、缺一不可，以爆紅的Balenciaga，或是Maison Kitsune、F.A.M.T.來看，不知道有多少顧客都是「路過看到即買」！Burberry 2017年9月系列，一款棒球帽賦予古典格紋或蘇格蘭紋，不分男女，人人皆可戴上一頂、展現個性，配上Burberry的「即看即買」模式，說它塞爆網路訂單，聽來似乎也不意外了。Burberry 2017年9月系列，這頂格紋棒球帽塞爆網路訂單。（Burberry提供）

流行資訊網站Heaven Raven負責人烏鴉點出這塊市場的共通特色：「這群年輕、富有、見多識廣的年輕消費者，在這個數位傳播的年代，他們一邊吸收著最快的流行資訊，一邊掏出大把鈔票、同步買下這些單品。」Burberry 2017年9月系列，這頂格紋棒球帽塞爆網路訂單。Burberry提供）Maison Kitsune灰色刺繡狐狸帽。（Tuantuan提供）F.A.M.T.「Don't ask don't tell」活力橘棒球帽。（Tuantuan提供）

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