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「香港週@台北」 11月底展開音樂盛會

2017/10/26 22:25

〔記者凌美雪／台北報導〕第6屆「香港週@台北」將於11月24日至12月3日開展，今年以音樂為主軸，涵括3個音樂會及1個大型展覽。今年「香港週2017@台北」涵括3個音樂會及一個大型展覽，今天進行預告暖身。（達豐公關提供）

將在華山1914文化創意產業園區華山劇場舉行的《音‧越‧薈》，為首次大型戶外逍遙音樂會，以音樂馬拉松，免費邀請民眾參與。連續2天的音樂會將由媒體藝術家梁基爵的電子樂搭配震撼影像揭開序幕，並由亞洲爵士樂大師包以正作壓軸演出！期間也匯聚香港城市室樂團、老銅鑼、R&T （Rhythm & Tempo）、羅曼四重奏及Veloz口琴四重奏等5個香港演藝團體，演出古典、輕音樂、爵士、鼓樂和踢躂舞等多元曲風，並分別與台灣藝術家包括張舒然（二胡）、張雅為（舞蹈）、天狼星口琴樂團、天鼓擊樂團及舞工廠舞團等跨界合作。今年「香港週2017@台北」涵括3個音樂會及一個大型展覽，今天進行預告暖身。（達豐公關提供）

《禾‧日‧水‧巷》多媒體跨界音樂會，由香港管弦樂團藝術策劃總監林丰與爵士樂吉他手張駿豪跨界創作，同時邀請到活躍於紐約的台灣爵士鐵片琴演奏家蘇郁涵共同參演。

另一場由作曲家、媒體藝術家梁基爵和台灣導演蔡明亮帶來的《一零（二）》媒體裝置音樂旅程，建構出一層層人與人在城市穿梭、互相牽引纏綿的意向。

在華山1914文化創意產業園區西1館展出的《20年香港遊戲 x 音樂巡禮》展覽，由香港數碼娛樂協會主辦，共有6大展區，包括香港原創作品、跨界別合作（如授權作品）、獨立遊戲、VR遊戲、香港製作人海外傑出作品，以及20年香港遊戲發展歷史，為期10天免費參觀。

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