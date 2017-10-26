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Expedia線上旅展推優惠機加酒行程 再請您吃免費雞＋酒套餐！

2017/10/26 22:24

〔記者莊士賢／台北報導〕2017 ITF台北國際旅展將於10/27展開，因應旅展，線上旅遊平台Expedia除了推出多項線上旅展優惠，還將邀請民眾品嘗免費的「炸雞+啤酒」組合套餐，為的就是要讓民眾找到便宜機加酒行程，還能免費帶走「雞加酒」！Expedia推出多項線上旅展優惠之外，還將邀請民眾品嘗免費的「炸雞+啤酒」組合套餐，為的就是要讓民眾找到便宜機加酒行程，還能免費帶走「雞加酒」！（Expedia提供）

ITF旅展為期4天，Expedia將於10/28（六）上午11點至下午18點快閃出沒於台北信義區ATT 4 Fun廣場，民眾前往Expedia雞加酒特派專車，現場完成打卡指定任務，即可免費獲贈一份聰明旅人「炸雞+啤酒」套餐，單日將送出500份免費「炸雞+啤酒」。若於旅展週邊現場填寫資料，還有機會獲得旅行小物和機加酒折扣券。無法前往現場領取雞加酒的民眾，可以參與Expedia官方粉絲團舉辦的「我心中最強的機加酒」活動，邀請網友留言分享心目中的最強「ㄐ一+ㄐ一ㄡˇ」，有機會獲得旅行小物及機加酒200元折扣券。

Expedia與多家航空公司、300,000家飯店聯合推出的線上ITF國際旅展，即日起推出第三波將與台灣40家飯店聯合優惠促銷，限定二週下殺44折起，訂購優惠至10月底。此波優惠有華航的日韓機加酒三天兩夜8,806元起，紐澳、美加直飛機加酒八天七夜27,516元起；酷航的新加坡、曼谷、日韓機加酒三天兩夜9,466元起；澳門航空的台北、高雄出發飛澳門機加酒三天兩夜5,995元起，眾多優惠的機加酒行程提供消費者多元選擇。

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