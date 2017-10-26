全球最性感女人穿過！一件近6萬元的帽T賣到缺貨
2017/10/26 22:20
〔記者方惠宗／台北報導〕沒聽錯吧？一件帽T要價直逼台幣6萬，還賣到缺貨？答案是，韓國男團Bigbang隊長權志龍G-Dragon、紐約名媛家族「卡戴珊」、生於1995年的肯達爾詹娜（Kendall Jenner），與生於1996年、被雜誌《Maxim》評選為全球最性感女性的美國男星史帝芬鮑德溫（Stephen Baldwin）之女海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）全都穿上了的Vetements帽T！而且從Gucci到Chanel等老牌精品，也都打出「帽T」牌！美國名模莉鮑德溫多次穿上Vetements帽T。（TUANTUAN提供）
這種在運動用品店或大學社團普遍到不行的單品，怎麼可能賣到缺貨？全球最性感女人穿過！一件近6萬元的帽T賣到缺貨。（TUANTUAN提供）
Vetements在台代理「團團精品」、喜事國際品牌經理宋安（An）分析，流行型態變化快，「5、6年前，時尚、購物是為了讓人看起來獨一無二，現在大家是在社群媒體上看什麼流行，大家都要成為一份子，譬如人人要有一件帽T，就是新世代新的消費型態。」Vetements長袖帽T是時尚夯貨。圖為Vetements 2017秋冬秀，這件深藍色法國國旗長袖帽T，標價高達台幣59,800元！（TUANTUAN提供）Chanel本季秀場上的太空人圖案T恤與帽T男女都愛。（Chanel提供）
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