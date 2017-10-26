史上最神秘電影！宣傳短片曝光網友竟「看攏嘸」

〔記者翁子涵／台北報導〕新銳導演火火執導的奇幻愛情喜劇電影《奇幻民宿》，今曝光「怪物初現」版宣傳短片，影片中出現神秘男女及自稱「怪物」的男生，激起不少觀眾的好奇心，對於電影呈現手法，火火解釋：「奇幻不一定只靠大量特效去呈現，我想要用這個故事打造一個充滿想像力的世界，給觀眾帶來和市場上不一樣的奇幻愛情題材作品。」 導演火火執導的奇幻愛情喜劇電影《奇幻民宿》神秘兮兮。（上丰娛樂提供）

導演火火2016年執導的電影《老笠》被豆瓣網友讚是「給唱衰香港電影的人一記溫柔的耳光」，也憑著該片入圍第53屆金馬獎最佳改編劇本和最佳男配角，這次新電影風格詭譎神秘，火火透露電影的故事是從愛出發，「這是一部愛情片，只是用奇幻的包裝，因為裡面會有神秘的怪物」，有趣的是，該片至今仍未公佈演員陣容，又讓這部電影埋下更多的伏筆。 該片至今仍未公布演員陣容。（上丰娛樂提供）

最新曝光的宣傳短片中，一名少女獨自路過古董店時聽到奇幻民宿的電臺廣告，因好奇而入內一探究竟，便遇見自稱「怪物」的神秘男生，不過該男帥氣的扮相卻和「怪物」形象大相徑庭，故事結尾，該男對女子說：「我是怪物」，畫面隨之靜止，並出現「民宿有怪物，小心愛上他」的字幕，讓網友納悶又詫異。

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