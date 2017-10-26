限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

@bc好車網嚴格控管中古車品質

2017/10/26 21:31

@bc好車網為車輛的安全與品質把關，提供消費者更多優質車源選擇。（和泰汽車提供） 〔記者方維鐸／台北報導〕常有詐騙集團利用其他中古車平台無控管漏洞，販售超低價幽靈中古汽車，吸引被害人先將款項匯入帳戶，卻馬上偷取款項，今年至今全台至少有20餘人受害，造成消費者恐慌，重創中古車市場，@bc好車網希望想購買高CP值的中古車消費者能轉往優質經營並嚴格控管的中古車平台，不要再讓不肖業者有機可趁。以@bc好車網為例，從不以追求物件數及刊登費為目標，提供全台最大13個汽車品牌原廠和12個汽車公會優質物件外，還每天透過大數據系統比對，自動刪除過低車價及資訊可疑的中古車，甚至在一個月內自砍了超過1萬台不實或重複物件，也與知名的德國萊因TÜV認證、台灣業界最高賠償倍數（定價30倍）的HAA認證，以及日本No.1 Goo鑑定第3方認證合作，優先曝光經認證後車況透明的優質物件，就是要全力提前避免交易詐騙發生，讓消費者都能安心享受CP值高的中古車。

今年7月起，為讓車況更透明且完成買賣一條龍服務，@bc攜手國際認證品牌，全新推出「中古車第三方認證平台服務」，消費者或車商能一站選購知名的德國萊因TÜV認證、台灣HAA認證，以及日本Goo鑑定，一次集結全台最多中古車第三方認證品牌，不僅為車輛的安全與品質把關，也開創中古車市場車況透明新境界，讓交易更安心快速，提供消費者更多優質車源選擇，降低交易糾紛；活動一上線，預約蜂擁而入，不到一個月就轉介近1,200台車輛進行認證，快速提高市場優質車源比例，解決民眾擔憂網路資訊與實際車況不符的現況，並透過@bc好車網本身的高流量，優先曝光優質認證車源，快速交易成功，讓買賣方都滿意。@bc好車網推動第3方認證透明車況，為台灣中古車市場打造出一個透明車況車價之安心信賴平台。（和泰汽車提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
老公涉詐貸上億被捕 小潘潘曾哭訴「董娘不是人幹的」 老公涉詐貸上億被捕 小潘潘曾哭訴「董娘不是人幹的」
2017/10/26 14:12
老公傳遭警方掃黑逮捕 致電小潘潘反應是… 老公傳遭警方掃黑逮捕 致電小潘潘反應是…
2017/10/26 14:04
三立肅貪後大改革 未來本土劇150集下檔 三立肅貪後大改革 未來本土劇150集下檔
2017/10/26 19:39
更生人尪爆詐貸 小潘潘求子肥20公斤淪悲情董娘 更生人尪爆詐貸 小潘潘求子肥20公斤淪悲情董娘
2017/10/26 14:47
身體少了這一樣 專家：40歲開始初老 身體少了這一樣 專家：40歲開始初老
2017/10/26 19:41
《新烏龍院》翻拍確定 原班人馬揪曾志偉搞笑上陣 《新烏龍院》翻拍確定 原班人馬揪曾志偉搞笑上陣
2017/10/26 17:45
本土女星自爆前男友很行 一進旅館脫光光 本土女星自爆前男友很行 一進旅館脫光光
2017/10/26 22:21
（影音）陳昇曾封殺中國市場 卻狂言許願「兩岸一家親」 （影音）陳昇曾封殺中國市場 卻狂言許願「兩岸一家親」
2017/10/26 15:46
周杰倫驚傳退《新歌聲3》 節目組回應了... 周杰倫驚傳退《新歌聲3》 節目組回應了...
2017/10/26 16:48
潘瑋柏終於出院？所屬公司2句話回應 潘瑋柏終於出院？所屬公司2句話回應
2017/10/26 15:49
iPhone X真的很少！STUDIO A歷年首度不開放現場買 iPhone X真的很少！STUDIO A歷年首度不開放現場買
2017/10/26 20:04
飆國罵後 徐乃麟錄影暫停「要我怎麼脾氣好？」 飆國罵後 徐乃麟錄影暫停「要我怎麼脾氣好？」
2017/10/26 17:42
雙宋婚禮謝絕媒體採訪 喬妹曬照疑親自設計喜帖 雙宋婚禮謝絕媒體採訪 喬妹曬照疑親自設計喜帖
2017/10/26 18:35
田馥甄年末送大禮 人生seafood竟是他 田馥甄年末送大禮 人生seafood竟是他
2017/10/26 16:49
男星比賽「拿石頭砸自己的腳」 台上忘詞崩潰落淚 男星比賽「拿石頭砸自己的腳」 台上忘詞崩潰落淚
2017/10/26 20:44
退出《新歌聲》第三季？ 周董說話了 退出《新歌聲》第三季？ 周董說話了
2017/10/26 20:01
有綠光 深田恭子深夜密會大澤隆夫 有綠光 深田恭子深夜密會大澤隆夫
2017/10/26 17:21
野生林青霞出沒！ 逆零臉蛋看不出62歲 野生林青霞出沒！ 逆零臉蛋看不出62歲
2017/10/26 15:46
郭富城慶52歲生日 嫩妻產後激瘦身材曝光 郭富城慶52歲生日 嫩妻產後激瘦身材曝光
2017/10/26 17:35
納豆體液交換小鬼 穿內褲「小小鬼形狀很明顯」 納豆體液交換小鬼 穿內褲「小小鬼形狀很明顯」
2017/10/26 20:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.