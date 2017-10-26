@bc好車網嚴格控管中古車品質
@bc好車網為車輛的安全與品質把關，提供消費者更多優質車源選擇。（和泰汽車提供） 〔記者方維鐸／台北報導〕常有詐騙集團利用其他中古車平台無控管漏洞，販售超低價幽靈中古汽車，吸引被害人先將款項匯入帳戶，卻馬上偷取款項，今年至今全台至少有20餘人受害，造成消費者恐慌，重創中古車市場，@bc好車網希望想購買高CP值的中古車消費者能轉往優質經營並嚴格控管的中古車平台，不要再讓不肖業者有機可趁。以@bc好車網為例，從不以追求物件數及刊登費為目標，提供全台最大13個汽車品牌原廠和12個汽車公會優質物件外，還每天透過大數據系統比對，自動刪除過低車價及資訊可疑的中古車，甚至在一個月內自砍了超過1萬台不實或重複物件，也與知名的德國萊因TÜV認證、台灣業界最高賠償倍數（定價30倍）的HAA認證，以及日本No.1 Goo鑑定第3方認證合作，優先曝光經認證後車況透明的優質物件，就是要全力提前避免交易詐騙發生，讓消費者都能安心享受CP值高的中古車。
今年7月起，為讓車況更透明且完成買賣一條龍服務，@bc攜手國際認證品牌，全新推出「中古車第三方認證平台服務」，消費者或車商能一站選購知名的德國萊因TÜV認證、台灣HAA認證，以及日本Goo鑑定，一次集結全台最多中古車第三方認證品牌，不僅為車輛的安全與品質把關，也開創中古車市場車況透明新境界，讓交易更安心快速，提供消費者更多優質車源選擇，降低交易糾紛；活動一上線，預約蜂擁而入，不到一個月就轉介近1,200台車輛進行認證，快速提高市場優質車源比例，解決民眾擔憂網路資訊與實際車況不符的現況，並透過@bc好車網本身的高流量，優先曝光優質認證車源，快速交易成功，讓買賣方都滿意。@bc好車網推動第3方認證透明車況，為台灣中古車市場打造出一個透明車況車價之安心信賴平台。（和泰汽車提供）