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藝術銀行「存款」做外交 首站新加坡

2017/10/26 21:31

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部所屬「藝術銀行」自102年成立以來，已購入870位藝術家共1822件作品，除出租給國內政府機關及私人公司行號之外，文化部與外交部合作藝術品進外館展示計畫，今年付諸實踐，首站新加坡，今天正式上牆亮相。文化部表示，年底前還會到美國華府、紐約等外館佈展，明年繼續推廣至其他國家。台灣駐新加坡代表處向民眾展示藝術銀行的畫作。（文化部提供）

文化部表示，文化部長鄭麗君上任後，去年即指示擴大推動此一政策。因此，今年文化部與外交部在行政院文化會報首度推動合作計畫，在我國指標性駐外館處進行藝術展示及布置，期待透過台灣各駐外館所、大使宿舍，展示台灣當代藝術作品，提升台灣在地創作軟實力於國際的能見度。台灣駐新加坡代表處向民眾展示藝術銀行的畫作。（文化部提供）

鄭麗君也特別為此計畫的實行表示，行政院長賴清德的5大施政主軸，第一就是「文化台灣」，「文化外交」更是文化部與外交部的重要共識，除可讓外交官在國外用台灣藝術家作品增加與當地交流的話題，更可鼓勵國內優秀創作者拓展國際舞台。

此次首站選定新南向政策樞紐國家新加坡，以「未來寓言‧台灣當代藝術展」為主題，共29位台灣當代藝術家的37件作品，預計展出一年。台灣駐新加坡代表處展示藝術銀行的畫作。（文化部提供）

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