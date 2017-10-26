男星比賽「拿石頭砸自己的腳」 台上忘詞崩潰落淚
2017/10/26 20:44
〔記者洪素津／台北報導〕羅平參加民視《台灣那麼旺Taiwan NO.1》挑戰金曲歌王翁立友歌曲，卻因為過於緊張而嚴重忘詞，就連評審林隆璇都說這首歌相當困難，羅平就像「拿石頭砸自己的腳」，但因唱錯歌詞，羅平在報分數之前壓力大到痛哭失聲，甚至全場哭成一片。楊蒨時心疼羅平也哭了。（民視提供）
面臨淘汰危機的羅平，更在分數揭曉之前壓力大到痛哭失聲，甚至還沒看分數就開始講淘汰感言，惹得全場為之動容，羅平說：「我就覺得自己可能沒辦法了，想到要離開這個舞台要跟大家說再見，眼淚居然就流下來」，羅平跟節目上每一個人都有感情了，自己也在這舞台上渡過快樂時光，坦言平常很少哭的，在節目上哭出來也真的很不好意思。羅平因忘詞而自責落淚。（民視提供）
羅平淚哭時，楊蒨時也默默跟著落淚，胡瓜特地關心地問會不會影響比賽心情，不料楊蒨時還沒回答，羅平就搶先一步說：「她是在擔心以後沒辦法搭便車回家才哭的！」，原來羅平每次彩排或錄影都有開車，而民視攝影棚在林口，距離台北市區有段距離，所以羅平常常會順路載楊蒨時回台北，可見兩人雖然在台上競爭激烈，但私底下卻有令人稱羨的好情誼。羅平因忘詞而自責落淚。（民視提供）
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