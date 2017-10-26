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首頁 > 婉君推

納豆體液交換小鬼 穿內褲「小小鬼形狀很明顯」

2017/10/26 20:29

黃鴻升與納豆上演基情床戲。（瀚草影視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「小鬼」黃鴻升、李千娜、納豆與張景嵐為新戲《逃婚100次》突破形象賣力演出，播出後獲得網友連連讚賞。本週黃鴻升再次穿越時空，等著他的卻從李千娜變成納豆，原來兩人在最新時空裡，從好麻吉晉升為同志伴侶關係。

納豆索吻黃鴻升。（瀚草影視提供）黃鴻升曾表示劇裡最具挑戰的角色就是「同志」，因為詮釋同志的角度比較難拿捏，當初他有先問導演想要寫實版還是搞笑版的同志，導演說他要搞笑版，黃鴻升說：「因此我詮釋的方式就會比較誇張，讓大家覺得有趣、好笑為主，但又不是在戲謔這個角色。」

黃鴻升與納豆戲裡扮演一對同志戀人。（瀚草影視提供）有一幕，黃鴻升與納豆兩人一夜激情後擠在同一張床上醒來，納豆回憶：「我們倆棉被底下只穿著內褲，房間又沒有冷氣，我全身都是汗，床又小，我們很親密的進行了一場體液交換。」還加碼爆料：「我覺得小小鬼狀況不錯，他只穿一條內褲時形狀很明顯。」黃鴻升則表示：「比起被甩巴掌的打戲，我覺得跟納豆演床戲則是輕鬆許多。」

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