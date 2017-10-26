Tiffany史隆伯傑史詩鉅作 下週來台

Tiffany Schlumberger流蘇項鍊，18K金與鉑金鑲嵌圓形彩鑽與白鑽，約5,445,000元。（Tiffany提供）〔記者王瀅娟／台北報導〕Tiffany自然奇境頂級珠寶展下週五即將來台展出，以頗受顧客愛戴的傳奇珠寶設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）作品為主，搭配璀璨美鑽，預計展出200件、總值超過30億元珠寶。 Tiffany Schlumberger 雛菊胸針，18K金鑲嵌鑽石，5,810,000元。（Tiffany提供）

史隆伯傑常以18K金與彩色寶石展現出他想像中的自然，作品富有生動的活力與童趣。一款1956年推出的18K金流蘇項鍊也是焦點，今年首度鑲嵌秋季色調鑽石，傳遞秋季大自然樹葉變換的色調。 Tiffany Schlumberger 蘭花胸針，18K金與鉑金鑲嵌圓形祖母綠、圓形綠松石以及圓形明亮式切割鑽石，3,995,000元。（Tiffany提供） Tiffany Schlumberger 蟋蟀胸針，各2,360,000元。（Tiffany提供）

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