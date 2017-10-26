ITF旅展明天揭開序幕 眾多優惠促銷好誘人！

旅展現場眾多的優惠促銷是進場觀展民眾關注的一大焦點。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／台北報導〕ITF台北國際旅展將於明（27）日揭開序幕，今年旅展現場攤位數達1,650個，現場有各式各樣的優惠旅遊商品、旅遊資訊、精采表演、遊戲活動、獎品禮品等，為期4天的展期，各參展單位卯盡全力推出各式優惠促銷，萬元有找的旅遊商品、最低下殺約2~3折的住宿券，民眾進場觀展可把握旅展優惠，規劃旅遊行程又可省荷包！

旅展現場各參展單位推出各式各樣優惠促銷以吸引買氣。（記者莊士賢攝）ITF旅展現場推出的各式優惠促銷，是進場觀展民眾關注的一大焦點，今年旅展現場有不少參展單位推出萬元有找的超值優惠，如雄獅旅遊推出「韓國愛寶冰雪雙樂園5日」8,888元起、燦星旅遊「94浪漫．香港3日」4,999元起、五福旅遊「曼谷精品酒店自由行5日」9,900元起、易遊網「日本東北自由行4日」5,999元起。

今年ITF旅展有超過68個地區國家的參展單位共襄盛舉。（記者莊士賢攝）針對明年寒假、春節出遊，許多參展單位也推出優惠，如東南旅遊推出春節泰國五星百人圍爐5日34,800元起；燦星旅遊推出澳門3日自由行入住澳門金沙喜來登11,999元起；雄獅旅遊推出春節日本東京晴空塔、富士急樂園、鐵道、螃蟹溫泉5日34,900元起、韓國滑雪體驗漫步空中花園玩樂天5日13,388元起。

2017 ITF台北國際旅展將於明（27）日揭開序幕。（記者莊士賢攝）優惠旅遊商品之外，各家飯店、餐飲業者推出的優惠住宿券、餐券同樣備受矚目，如寒軒國際大飯店標準單人房住宿券1,750元起；福華大飯店連鎖住宿券2天1夜2,999元起；和逸飯店高雄中山館平日住宿券2,288元起；雲朗觀光飯店聯合住宿券2,500元起；晶華酒店晶華超值護照（4張住宿券）9,999元起；理想大地度假飯店推出適合揪團合購的「理想同樂會住宿禮券」，一次購買5天4夜行程，可選擇一次入住或分次使用，平均每房3,970元起；香格里拉台北遠東國際大飯店ibuki by Takagi Kazuo京料理雙人饗宴1,750元起；寒舍艾麗The Terrace香煎法國春雞單人套餐券399元起。

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