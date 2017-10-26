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（影音）捐助體操選手善舉曝光 彭于晏霸氣這樣回

2017/10/26 19:46

〔記者翁子涵／台北報導〕導演林育賢執導的《翻滾吧！男人》今舉行首映會，監製李烈、教練林育信、李智凱、黃克強等人都一同現身，24日又在全運會拿下4金1銀的李智凱，開心表示對於2020年的東京奧運更有信心，「經驗已經有了，我相信那個節奏跟比賽過程，我會更加熟悉」，透露在這之前還是要先穩扎穩打完成其他賽事，近來電影宣傳期頻頻面對鏡頭，李智凱笑說也是種另類訓練，能夠幫助在比賽時發揮平時水準。翻滾吧！男人首映會，彭于晏。（記者潘少棠攝）

曾飾演《翻滾吧！阿信》男主角的彭于晏今也出席首映會，教練林育信則爆料彭于晏為善不欲人知的一面，自從彭拍完電影後，每年都會捐獎學金給國立體育大學的體操隊，代言運動品牌也會贊助全套帥衣給選手，甚至每學期密切關心每位隊員的狀況，兩年前選手游朝偉因腰錐受傷需開刀，彭于晏也二話不說捐了10萬解救醫藥費，但他向來不希望善舉被曝光，對此，彭于晏今霸氣回應：「幫助需要幫助的人，沒什麼了不起，自己也透過電影成長很多，能盡一份力就盡一份力」。翻滾吧！男人首映會，左起黃克強、彭于晏、李智凱。（記者潘少棠攝）

彭于晏日前在微博上被瘋傳「出櫃」的謠言，事後所屬工作室發文回：「純屬捏造，謠言止於智者，已經交給律師在處理。」他今被問及該事件處理進度？彭于晏疑似沒聽到記者問題，面帶笑容邊揮手邊步離會場。翻滾吧！男人首映會，彭于晏。（記者潘少棠攝）翻滾吧！男人首映會，左起林育賢、柯宇綸、彭于晏、林育信、李智凱、黃克強。（記者潘少棠攝）

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