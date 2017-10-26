身體少了這一樣 專家：40歲開始初老

台灣人嚴重低估營養的重要性，雖然有57%受訪者同意運動對健康老化很重要，卻僅有18%的受訪者會積極加強營養。（賀寶芙提供）〔記者林欣若／台北報導〕美商賀寶芙（Herbalife） 公佈2017年「賀寶芙亞太區健康熟齡大調查」，台灣受訪者在「自認比別人健康」、「健康邁向熟齡人生的信心」二項指標中，皆列亞太區倒數末段班，全民恐老時代正式來臨。

可常温保存的益生菌活性較穩定，若能不受高温破壞、並且無色無味，不但可以巧思創意冰飲，更可以搭配熱飲如熱牛奶、熱茶、熱咖啡。（賀寶芙提供）「賀寶芙亞太區健康熟齡大調查」發現：台灣40歲以上族群，最關切的五大生理健康領域，包括：骨頭關節（54%）、腦部（49%）、眼睛（49%）、心血管（44%）、消化系統（36%）。香港中文大學生命科學學院食品與營養科學系教授陳振宇博士指出，調查結果顯示，有44%的台灣人擔心熟齡期的心血管問題，主要問題多半來自高糖、高油、高鹽帶來重口味的飲食習慣。

陳振宇博士表示，益生菌在五大熟齡健康領域中，可在心血管、消化系統二大領域發揮積極的保護效果，是邁向健康熟齡不可少的重要營養品，另外，使用益生菌之後，發現可以增加膽固醇的代謝物–膽酸的排出，因此有助於膽固醇的代謝，進而下降總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇的指數，守護心血管健康。

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