三立肅貪後大改革 未來本土劇150集下檔

《一家人》播到150集就收官。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立台灣台8點台劇《一家人》一改過去本土劇荒誕惡搞劇情，播出以來好評不斷，有別於以往見好不收，三立最近進行大改革，為提昇戲劇品質，第一步就是改變粗製濫造的長壽劇，決定讓叫好叫座的《一家人》播到150集就收官。

據《聯合》報導，三立製作單位目前籌畫的下一步，是要改變八點檔每集播出兩個半小時的長態，只播出2小時，如此以來整個八點檔台劇品質將徹底扭轉。以往八點檔幾乎動輒超過500集以上，主角更是一換再換，超展開劇情層出不窮，讓許多觀眾直呼「歹戲拖棚」。《一家人》製作人劉世範26日則證實「會消滅長壽劇」，表示縮短集數對製作單位不利，無法平衡製作費，但三立下決心整頓戲劇品質，因此讓《一家人》當領頭羊先起頭改革。

三立經過肅貪後，決心進行大改革，第一步就是從八點檔命脈開始，每部戲將控制在150集，6個月內播完；第二步則仿效友台建立專案獎金，由電視台撥款給好的節目及製作單位幕後人員；第三則監製組大改革，尊重編劇群，劇本提出討論而非由監製修改劇本。

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