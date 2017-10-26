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圓夢「空巢演唱會」 黃國倫賣房急賠５千萬

2017/10/26 19:36

〔記者洪素津／台北報導〕黃國倫剛在鳥巢辦完「沒有不可能」演唱會，這次與寇乃馨帶著媽媽一起來到TVBS 《小燕有約》讓小燕姐見證他完成了不可能的夢想。寇乃馨直說這場演唱會是極大不可能挑戰，直到開場最後一刻，還在網路上PO文公開嘉賓是周華健來努力催票，結束後更須馬上填補5000萬的虧損，雖然說賣房子可以彌補，但是還是要努力把圓夢的代價補回來。寇乃馨、寇媽媽、黃國倫、張小燕暢聊圓夢演唱會。（TVBS 提供）

黃國倫透露前一天彩排時，他與寇乃馨在台上哭成一團，當真正看到鳥巢場地時，才真正擔心如果沒有人來怎麼辦？所幸很多藝人朋友也都以行動到場參加，像是林志玲、香港戲劇天后鄧萃雯特別搭飛機趕來北京看演唱會；寇媽媽也說：「我和寇爸爸也擔心到每晚都跪在床邊禱告，求上帝讓演唱會位置坐滿八成就好。」寇乃馨笑說：「媽，八成會不會太多了！」讓現場歡笑聲不斷。黃國倫感謝寇乃馨支持圓夢。（TVBS 提供）

開演唱會之前很多酸民在嘲笑「空巢演唱會」、「地中海演唱會」，但當她知道票賣出八成時與黃國倫喜極而泣，張小燕也說：「一個成功的男人背後總有一個為之奉獻的女人。」寇乃馨說：「我是為愛盲目、為愛向前衝啊！」黃國倫找周華健當神秘嘉賓。（TVBS 提供）

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