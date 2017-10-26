週年慶來襲 美妝天后宮SOGO祭妝品25％優惠

SOGO忠孝館11月10日限日限量TOM FORD高級訂製四格眼盤HONEYMOON，價值3,100元，優惠價2,945元，限量100組。（SOGO提供）〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO百貨台北店3館週年慶將於11月9日至20日展開，今年與往年一樣，全檔期12天， 持國泰世華卡消費女裝、女鞋、男裝、寢飾、鍋具等，滿6,000元贈600元抵用券。

SOGO忠孝館11月9日販售YSL HOLIDAY LOOK 2017限量聖誕彩妝夜燦巴黎奢華緞面唇膏 #70煙火限定版，售價1,250元，限量50支。（SOGO提供）SOGO不負「美妝天后宮」美名，在妝品部分祭出250萬組特惠組，較去年多2成，而今年回饋更高達25%，刷6,000元可得600元週年慶抵用券、100元特別優惠券，以及刷卡滿額禮300元和女裝抵用券500元，共1,500元回饋，且可以此優惠於忠孝館購入全球秒殺的缺貨品TOM FORD HONEYMOON眼彩盤、YSL豪華緞面唇膏#70煙火限定版，以及復興館獨賣的JO MALONE「聖誕拉炮」以及限定禮盒。 SOGO復興館獨家首賣JO MALONE LONDON-2017聖誕節限定禮盒「節日精選」，售價4,200元，限量50組。（SOGO提供）

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