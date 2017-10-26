雙宋婚禮謝絕媒體採訪 喬妹曬照疑親自設計喜帖

宋慧喬（右）、宋仲基（左）10月31日將在首爾新羅飯店舉行婚禮。（翻攝自Naver）〔娛樂頻道／綜合報導〕「雙宋CP」宋慧喬、宋仲基31日將步上紅毯，小倆口的婚禮採非公開方式，除了婉拒各大廠商贊助，當日還謝絕媒體採訪，態度十分低調。

據韓媒報導，雙宋婚禮僅邀請雙方親友，場地約能容納300人，男女方各邀請150人，當日以低調方式進行，不會舉行記者會，現場也不會設置拍照區，就連藝人賓客也沒有任何的拍照環節，粉絲只能靠賓客上傳社群的照片，得知婚禮的細節。

雙宋婚禮於新羅飯店迎賓館舉行，古式三合院的建築，是戶外傳統婚禮首選場地。（翻攝自Naver）31日飯店裡還有其他活動進行，屆時會有上千人聚集，飯店相關人士則擔心當日現場狀況會過於混亂，而雙宋的經紀公司得知媒體相當看重兩人的婚禮，目前正考慮是否公開當日照片給媒體。此外，宋慧喬凌晨在Instagram貼出盆栽照，眼尖粉絲發現，該植物與喜帖上的小草相同，疑是她親自設計喜帖，引發關注。 宋慧喬曬出盆栽照，該植物與喜帖上的小草相同，疑是她親自設計喜帖。（翻攝自Instagram）

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