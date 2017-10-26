有綠光 深田恭子深夜密會大澤隆夫

深田恭子與龜梨和也戀愛兩年。（本報資料照）〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星深田恭子與龜梨和也相戀兩年，先前一度傳出好事將近，不過最近一期《女性Seven》卻抓包深田恭子趁龜梨和也工作時，深夜密會大澤隆夫。

《女性Seven》報導指出，深田恭子本月15日凌晨被拍到跟大澤隆夫在東京一家餐廳吃飯，大澤隆夫是該餐廳常客，當天晚上也是用大澤隆夫的名義訂位。

大澤隆夫曾與深田恭子死對頭綾瀨遙傳出緋聞。（《女性Seven》）夜幕低沉，龜梨和也當晚要做直播節目，那一廂卻見深田恭子戴著口罩低調現身，深田恭子和大澤隆夫被安排在一家包廂用餐，當天他們還開了三支紅酒。

深田恭子戴口罩低調現身街頭。（翻攝自《女性Seven》）大澤隆夫曾經和深田恭子死對頭綾瀨遙傳過緋聞，雖然和深田恭子沒有合作過，但是這次被拍到兩人深夜密會，也讓人感到相當意外。

不過《女性Seven》指出，深田恭子應該是透過友人介紹認識大澤龍夫，當天晚餐除兩人之外，另有一名女性在場。是煙霧彈還是好友聚會，也只有當事人心知肚明了。

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