蝦皮明推iPhone X預購 比官網早3小時開搶

燦坤明日起連續5天，iPhone 8全系列現折1千元。（燦坤提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X明27日下午3點官網開放預購，首批到貨量少，勢必引起搶購潮。蝦皮購物也宣布明、後天中午12點推出iPhone X預購，比官網還早3小時，但每日限量5支，搭配蝦皮商城85折活動，有機會現折1千元。

iPhone X不像iPhone 8供貨缺足，連蘋果官方都罕見發布聲明，要果粉提早來排隊。台灣推估首批到貨量僅5至10萬支，僅下單的1至2成，「難買」的程度可想而知，因此也只有少數通路敢推預購，以免民怨衝天。

蝦皮購物27、28日均有iPhone X預購活動，每日限量5支。（蘋果提供）此外，燦坤觀察，隨著iPhone X開賣在即，愈來愈多民眾上門預約，近ㄧ周統計，7成選擇256GB大容量，可見果粉對於這支十周年紀念機，都有要衝就衝最高規格的打算。顏色部分，太空灰和銀色各半。

而iPhone X上市後多少會排擠到iPhone 8銷售，燦坤為穩住客潮，明日起至31日，連續5天iPhone 8全系列現折1千元再送市價990元的鋼化玻璃保護貼，是歷年少見新iPhoneㄧ上市就有大動作促銷的情形。

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