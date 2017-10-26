田馥甄年末送大禮 人生seafood竟是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Hebe」田馥甄將推出巡演DVD，導演比爾賈加碼構思內容，拍攝以人生列車為主題的短片，並邀來林慶台跨刀合作，Hebe談到：「拍攝日與老師第一次見面，老師自然散發的質樸氣息讓人覺得很安心，好像真的有種能為人指點迷津的力量！」讓她與林慶台對戲時快速地投入劇情。 田馥甄歷經3年時間，完成如果世界巡演。（華研提供）

為了拍攝這支短片，唱片公司從腳本、選角、美術等各環節，皆是比照了電影的規格，更耗資台幣300萬元，打造真實車廂的場景，Hebe也一人分飾兩角，詮釋現在與過去的自己。 田馥甄拍攝短片，邀來林慶台合作。（華研提供）

林慶台就是導演心中的不二人選，但在聯繫過程中，卻因他太常去山上打獵無法通訊，過程可說一波三折，還有工作人員開玩笑說：「還好，有智者，事竟成！」 田馥甄將推出巡演DVD。（華研提供）

Hebe歷經3年時間，「如果」、「如果Plus世界巡迴」全球共唱了38場，12月8日將推出「如果 田馥甄巡迴演唱會plus LIVE DVD/BD 》」，完整紀錄2016年在台北小巨蛋的3場演出。

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