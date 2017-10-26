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擋泥板女神辦演唱會偷偷來 放閃甜笑告誡「老公的話要聽！」

2017/10/26 16:43

〔記者洪素津／台北報導〕玉女掌門人周慧敏今出席香港TVB「大大平台」APP正式上線記者會，擋泥板女神一出場無不歡聲雷動，主持人黃子佼也秒變粉絲笑說「我的第一台冰箱就是靠模仿周慧敏賺來的」，逗得周慧敏是哈哈大笑，明年周慧敏將舉行出道30周年演唱會，表示演唱會將會讓大家感到相當新鮮，更會扮演美少女戰士，被問到老公是否心疼太累，周慧敏笑說「我先答應再告訴他的」。周慧敏出席大大平台活動。（記者胡舜翔攝）

周慧敏年齡近半百，身材依舊保養得宜，擋泥板女神稱譽自出道後就如影隨行，只見女神不受歲月摧殘，美到發泡讓人稱羨，如今她已出道近30年還準備舉辦30周年演唱會，她對演唱會三緘其口保證一定會有驚喜，會唱我很少唱的歌，以及影響我成長的歌曲，至於周慧敏能否唱回台灣，周慧敏不否認笑說「唱回台灣一定有機會，我很喜歡台灣」。周慧敏出席大大平台活動。（記者胡舜翔攝）

周慧敏50歲生日將近，問及老公會不會給驚喜，周慧敏甜笑說「不用什麼驚喜啦！這樣好有壓力」再問周慧敏和老公的相處之道，周慧敏大笑說「老公的話一定要聽！」而開演唱會有是先和老公討論嗎，周慧敏笑說「演唱會我是先答應，我要讓他看到我的狀態是好的，最重要是我要享受過程」。

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