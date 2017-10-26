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女兒Mia抓不住 方志友險慘摔

2017/10/26 16:52

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人方志友挺八月大肚出席3M浴室防滑墊活動，雖然懷孕八個月，不過好在有張瓜子臉，看起來四肢仍然相當纖瘦。方志友自己也很驕傲：「體重控制得很好。」方志友挺八月大肚出席活動。（3M提供）

方志友透露：「上一胎胖到70幾公斤，要瘦下來真的太辛苦了，因此這胎只胖了7.5公斤。」雖然這樣，方志友還是因為肚子太大沒辦法幫女兒Mia洗澡，而且Mia正值好動的年紀，2歲的她洗澡時經常跑來跑去，讓媽媽很頭大。方志友（右）說自己現在會約女兒在浴室把防滑墊當貼貼樂玩。（3M提供）

Mia有多「抓不住」？方志友說，有次老公幫Mia洗澡，因為粗心所以忘記拿毛巾，老公緊急呼叫方志友幫忙，方志友一邊擔心女兒著涼，一邊忙著拿毛巾，根本沒注意地板溼滑問題，全家差點像骨牌一樣滑倒，講到這兒方志友仍餘悸猶存。

方志友說：懷孕的時候動作要特別小心，尤其像浴室地板比較濕滑，一定要選擇好的防滑墊，她現在就會讓女兒、老公跟她一起把防滑墊當貼貼樂來玩，做好浴室防滑，不要再像豬隊友一樣救援不成還差點滑一跤。

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