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首頁 > 婉君推

myfone購物94霸氣 YAMAHA機車8888元

2017/10/26 16:49

myfone購物推出瘋搶11折活動，例如YAMAHA機車只要8888元，11/1搶購。（myfone購物提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕網購盛事雙11即將來臨，各家業者摩拳擦掌「殺很大」，myfone購物11月1日至11日開跑「瘋搶11折」，每日限定商品下殺約11折，包括首日YAMAHA機車，原價7萬4800元，只要8888元。原價3萬5900元的蘋果iPhone X 64GB在10日當天還有驚喜價，以上皆限量1台。

myfone購物預告蘋果iPhone X 64GB有驚喜價，11/10搶購。（myfone購物提供）除了11折搶購活動，另推「天天抓1,111元現金禮券紅包」和「天天領1,800元折價券」優惠。myfone購物表示：「每年雙11檔期的折扣幅度堪稱全年之最，去年締造十分亮眼的成績，例如電視機熱銷上千台；Honeywell循環扇15分鐘內就賣破300台，今年挑戰業績翻倍。」此外，今年特別結合myfone實體門市，生活日用品祭出26折起。

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