超模林嘉綺驚爆糖尿病 原來都是二胎惹的禍

〔記者馮亦寧／台北報導〕已經有兩個寶貝女兒的超模林嘉綺，懷第二胎的時候因為骨架小看不出發胖，身邊人都要她多吃點，竟然吃出妊娠糖尿病。 超模林嘉綺（右）。（縱橫公關提供）

林嘉綺說，當時大家都覺得她很瘦，加上孕吐很不舒服，吃的東西幾乎都吐光了，加上林嘉綺自己擔心寶寶過瘦，也不斷塞食物近胃裏，只要想吃想喝都不忌口，沒想到卻在懷孕25週時確診得到妊娠糖尿病，最後在老公Michael貼心照顧下成功脫離妊娠糖尿病，並順利產下二女兒SaSa。

因此林嘉綺也在今（26）日應邀出席2017聯合國世界糖尿病日在中榮舉辦的「控糖穩穩好孕到」記者會，現場分享病中甘苦。

林嘉綺知道罹患妊娠糖尿病的時候，林嘉綺哭著告訴老公。而且想到可能難產、酸銅中毒、胎兒巨嬰或畸形等危險，更讓她傷心難過。

林嘉綺老公Michael表示，現在回想起來還是覺得很心疼，很不忍心看到老婆這個辛苦，所以在醫護人員幫助下，除了調整心情之外，也配合健身、專業營養師控制。

雖然第二胎SaSa順利生下來，但是曾經獲得妊娠糖尿病可能伴隨產後成為第二型糖尿病潛藏危機，林嘉綺產後一年仍靠不間斷飲食及運動控制，終於逐漸恢復魔身材。

林嘉綺鼓勵準媽媽們：「過程辛苦但不要灰心」她還建議要按時測量血糖、打針、多吃原型食物並保持規律運動。

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