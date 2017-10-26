「港姐殺手」發表愛的宣言 年底封盤娶回美嬌娘
2017/10/26 16:28
鄧健泓（左）與石詠莉（右）交往5年，去年求婚成功。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲港星鄧健泓外型帥氣，過去曾與原子鏸、李施嬅及龔嘉欣交往，有「港姐殺手」稱號，去年向交往5年、小13歲的歌手石詠莉求婚成功，今發表愛的宣言，並透露結婚日期。
鄧健泓（右）曬婚紗照，向未婚妻石詠莉（左）發表愛的宣言。（翻攝自臉書）鄧健泓今（26日）在臉書貼出與石詠莉的婚紗照，並以「她是我的女人」寫下愛的宣言，「我和她走在一起差不多五年，一起生活，一起工作，一起笑過，一起傷心過，一起努力過堅持過...其實我覺得她很蠢，因為她選擇跟我一起。」他感謝女友一直陪在身邊，同時透露，去年求婚時，向女方承諾「我不富有，但我會將我最好的給你...」隨後噴愛表示，「過去五年是這樣，現在是這樣，之後的日子也會是這樣。因為我愛她。」
此外，鄧健泓也宣布與石詠莉的婚期定在12月29日，兩人的婚禮一切從簡，不進行既有的傳統儀式，網友看到後，紛紛留言獻祝福。鄧健泓（左）12月底將與石詠莉（右）舉行婚禮。（翻攝自臉書）
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