（影音）前女主播公廁私約球員20分鐘 爸爸教她這樣回媒體



公視《城市情歌》記者會；俞西潔。（記者陳奕全攝）〔記者蕭方綺／台北報導〕潘麗麗、李佳豫、俞西潔等人今出席公視《城市情歌》首映會，俞西潔日前被拍到和籃球選手劉錚在公廁私約20分鐘，緋聞備受注目，她過去是緯來體育主播，現轉型往娛樂圈發展。她今受訪時還原公廁20分鐘內幕，指出當時女性友人喝醉倒在公廁，因她身材稍胖，才請劉錚一起幫忙，她爸爸是名製作俞凱爾，她說爸爸得知偷拍事件很淡定，「他還教我電話不要接、訊息不要回。」讓她不禁莞爾。

公視《城市情歌》記者會；李佳豫（左）、俞西潔。（記者陳奕全攝）她擔任主播三年半，面對鏡頭毫不陌生，後來毅然決然轉往娛樂圈發展，爸爸是否反對？她笑說自己先斬後奏，「我當了三年半主播，已算對他有交代。」她出身電視世家，爸爸得知她真心想往娛樂圈發展後，僅說：「我相信妳可以做好的，畢竟妳有我的基因！」語氣頗為自豪。

公視《城市情歌》記者會；汴慶華（右）。她小時候因為爸爸工作關係，穿梭在各大攝影棚，連滿月酒都是《黃金拍檔》主持人張菲、倪敏然等人抱著舉行，也會在《玫瑰之夜》的攝影棚玩耍。問及首度拍戲最難之處，她思考一會兒，笑說自己台詞太過於自由發揮，「如果同一場戲要拍不同鏡位，我無法每次都一樣。」顯然已融入表演，足見她頗有乃父之風。

《城市情歌》將於30日起，每週一到週五早上11點播出2集15分鐘，並於下月4日起，每週六晚上9點播出2集60分鐘重播。

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