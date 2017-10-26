更生人尪爆詐貸 小潘潘求子肥20公斤淪悲情董娘

〔記者鍾智凱／台北報導〕42歲小潘潘是黃任中乾女兒，5年前與背有30多項前科的夜市大亨江欽良辦婚禮，3年前登記，近年鮮少露面的小潘潘，目前都在與江欽良共創的寶島時代村當董娘，平日都在草屯很少北上跑通告。今卻驚傳江涉嫌利用人頭向草屯鎮農會詐貸，今晨遭檢警帶走，小潘潘對此未接電話、未回訊。

小潘潘穿爆乳裝主持靈異節目。（擷取自YouTube）婚後小潘潘的重點業務就是生子，最瘦曾46公斤的她，苦於求子透過郭台銘牽線進行人工受孕，因此胖了20公斤，雖然江欽良是更生人，也與前妻有生2個女兒，但小潘潘一直想為江家添香火，卻一直失敗還暴肥。近來小潘潘已放棄求子，她說村內200多個員工可當孩子來看。

小潘潘老公江欽良。（翻攝自臉書）小潘潘曾嘆董娘不好當，每天踩高跟鞋巡視的她，見人就裂嘴燦笑，導致她最終顏面神經失調，草屯因太熱也讓她氣滯代謝差，婚後生活不像貴婦沒爽到，艱辛到曾讓她痛哭。

不過小潘潘活躍時期，因主持靈異節目累積不少粉絲，每次錄影她的招牌裝就是不同款式的爆乳裝，低胸視角讓觀眾每次都看得又驚又爽，擔心她會因大露C溝一直講引來色鬼上門。

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