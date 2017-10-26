限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

更生人尪爆詐貸 小潘潘求子肥20公斤淪悲情董娘

2017/10/26 14:47

〔記者鍾智凱／台北報導〕42歲小潘潘是黃任中乾女兒，5年前與背有30多項前科的夜市大亨江欽良辦婚禮，3年前登記，近年鮮少露面的小潘潘，目前都在與江欽良共創的寶島時代村當董娘，平日都在草屯很少北上跑通告。今卻驚傳江涉嫌利用人頭向草屯鎮農會詐貸，今晨遭檢警帶走，小潘潘對此未接電話、未回訊。

小潘潘穿爆乳裝主持靈異節目。（擷取自YouTube）婚後小潘潘的重點業務就是生子，最瘦曾46公斤的她，苦於求子透過郭台銘牽線進行人工受孕，因此胖了20公斤，雖然江欽良是更生人，也與前妻有生2個女兒，但小潘潘一直想為江家添香火，卻一直失敗還暴肥。近來小潘潘已放棄求子，她說村內200多個員工可當孩子來看。

小潘潘老公江欽良。（翻攝自臉書）小潘潘曾嘆董娘不好當，每天踩高跟鞋巡視的她，見人就裂嘴燦笑，導致她最終顏面神經失調，草屯因太熱也讓她氣滯代謝差，婚後生活不像貴婦沒爽到，艱辛到曾讓她痛哭。

不過小潘潘活躍時期，因主持靈異節目累積不少粉絲，每次錄影她的招牌裝就是不同款式的爆乳裝，低胸視角讓觀眾每次都看得又驚又爽，擔心她會因大露C溝一直講引來色鬼上門。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」 張菲媳婦自招馬路三寶 PO文懺悔「沒收我駕照」
2017/10/26 07:39
「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻 「迴紋針式」床戰女星半年 阿弟表情露餡惹怒妻
2017/10/26 07:19
保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷 保羅沃克燒死車內 愛女銷案和解保時捷
2017/10/26 08:18
本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照 本土劇一哥客串對戲 女星傻當迷妹狀況外合照
2017/10/26 07:46
和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說... 和E奶雪碧穿情侶裝 春風談曖昧情這樣說...
2017/10/26 07:19
拍到雙宋東京約會卻不登 D社首席記者曝原因 拍到雙宋東京約會卻不登 D社首席記者曝原因
2017/10/26 11:10
雙胞胎發病 依依心疼：慘不忍睹 雙胞胎發病 依依心疼：慘不忍睹
2017/10/26 12:22
情色女王遇電車癡漢 偷聞OO超變態 情色女王遇電車癡漢 偷聞OO超變態
2017/10/26 10:16
張雅琴生死遺言曝光 指定火葬粉紅棺材 張雅琴生死遺言曝光 指定火葬粉紅棺材
2017/10/26 12:10
《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆 《七夜怪談》童星貞子 15年後變這樣美呆
2017/10/26 07:29
鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人 鮮肉網紅進軍演藝圈 熬1年躍男一還以為找錯人
2017/10/26 07:42
淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報 淫魔製片強行口交 女星悲訴影業知情不報
2017/10/26 07:09
台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！ 台灣影人東京走紅毯 日媒們全都3個字相迎！
2017/10/26 08:38
iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂 iPhone X怎麼買最划算？ 五大電信資費一張表搞懂
2017/10/26 07:24
老公傳遭警方掃黑逮捕 致電小潘潘反應是… 老公傳遭警方掃黑逮捕 致電小潘潘反應是…
2017/10/26 14:04
千金歌手靠母耍大牌 她被鬥垮暴怒起底 千金歌手靠母耍大牌 她被鬥垮暴怒起底
2017/10/26 09:57
老公涉詐貸上億被捕 小潘潘曾哭訴「董娘不是人幹的」 老公涉詐貸上億被捕 小潘潘曾哭訴「董娘不是人幹的」
2017/10/26 14:12
橋本環奈超誇張！ 擔任形象大使手臂腫成這樣 橋本環奈超誇張！ 擔任形象大使手臂腫成這樣
2017/10/26 09:40
陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船 陳亞蘭帶新秀負重任 冬山河水上巴士變身古船
2017/10/26 07:41
破紀錄！蕭亞軒比新歡大16歲 鮮肉年齡再下修 破紀錄！蕭亞軒比新歡大16歲 鮮肉年齡再下修
2017/10/26 10:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.