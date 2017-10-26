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三上悠亞客串日劇遭強暴 過激露2點網讚「比A片好看」

2017/10/26 15:22

三上悠亞被視「暗黑界最強天后」。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲日本女星三上悠亞，自退出偶像女團SKE48後，轉戰AV界發展，憑甜美臉蛋及F奶魔鬼身材，迷倒無數宅宅粉，被視為「暗黑界最強天后」，近日客串日劇《派遣女公關彩華》，飾演被強暴的女公關，也因劇情需要，她直接真槍實彈上陣，甚至還裸露美胸，過激畫面讓網友直呼「比A片好看！」

三上悠亞遭飾演議員的柏原收史撲倒在床上。（擷取自YouTube）三上悠亞客串日劇《派遣女公關彩華》，飾演一名被強暴的女公關。（擷取自YouTube）三上悠亞在劇中受到議員的經濟援助，兩人時常約會吃飯，一直沒有肉體關係，有次回到男方家中，對方卻按耐不住，先是從背後強行抱住，接著將她撲倒在床上，臉上還露出淫笑，並以殘暴手法，脫去身上的內衣、褲，最後強暴得逞。

三上悠亞真槍實彈演出強暴戲。（擷取自YouTube）在拉扯衣物的過程中，三上悠亞意外露出粉紅點點，這在保守的日劇中，屬相當罕見的劇情，過激畫面立刻在網路上瘋傳，網友看到後，紛紛直呼「為什麼深夜劇比A片好看？」、「三上表情好無辜」、「好可惜喔，可惜戲分不多」、「已經很久沒在日劇裡看到露乳頭了！」三上悠亞在拉扯過程中，意外露點。（擷取自YouTube）

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